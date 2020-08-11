Орландо, США, , 10:52 — REGNUM «Финикс Санз» одержал победу над «Оклахомой Сити-Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 128:101.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, записавший в свой актив 35 очков.

В составе «Оклахомы» наибольшую результативность показал форвард Дариус Базли, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов.

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