Орландо, США, , 10:32 — REGNUM «Майами Хит» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:92.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Леброн Джимми Батлер, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов.

В составе «Индианы» наибольшую результативность показал защитник Виктор Оладипо, набравший 14 очков.

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