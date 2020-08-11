Орландо, США, , 10:16 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 124:121.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 12 передач. Кроме того, Энтони Дэвис набрал 27 очков, Кайл Кузма — 25.

В составе «Денвера» наибольшую результативность показал разыгрывающий Пи Джей Дозьер, записавший на свой счёт 18 очков.

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