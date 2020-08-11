Москва, , 10:14 — REGNUM Российские бойцы смешанных единоборств Умар Нурмагомедов и Абубакар Нурмагомедов выступят на турнире UFC 254. Об этом 11 августа заявил Хабиб Нурмагомедов в Instagram.

«Мы вернёмся в один день на UFC 254», — написал Нурмагомедов.

Он добавил, что от его команды будет четверо бойцов. Это сам Хабиб, а также Умар и Абубакар Нурмагомедовы, которые являются его двоюродными братьями, и их партнёр по команде Ислам Махачев.

Напомним, турнир UFC 254 пройдёт в Абу-Даби в ночь с 24 на 25 октября.

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