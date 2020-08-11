Москва, , 10:03 — REGNUM Бывший футболист сборной России Роман Широков извинился перед арбитром Никитой Данченковым за то, что напал на него во время игры любительских команд. Об этом 11 августа он написал в Instagram.

«По итогам вчерашнего матча и инцидента хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной», — написал Широков.

Он добавил, что неназначение «очевидного» пенальти и показанная красная карточка не могут быть причиной для того, чтобы размахивать руками.

Широков также извинился перед организаторами турнира и выразил надежду, что Данченков вернётся в строй как можно скорее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Широков напал на судью и разбил ему лицо.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-футболист сборной России Широков напал на судью во время матча