Москва, 11 августа 2020, 09:35 — REGNUM В Москве в ближайшие два года (до конца 2022 года) планируется построить 73 спортивных объекта, сообщили в Стройкомплексе.
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Заммэра Андрей Бочкарев уточнил, что 45 проектов реализуют за счет столичной инвестиционной программы, а 28 объектов возведут частные инвесторы.
В частности, в Москве уже построили шесть больших закрытых спорткомплексов с футбольным полем. В течение 2020−2021 гг. возведут еще пять таких спорткомплексов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2020 году построят и введут в эксплуатацию 11 спортивных объектов.
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