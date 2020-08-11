Москва, , 09:35 — REGNUM В Москве в ближайшие два года (до конца 2022 года) планируется построить 73 спортивных объекта, сообщили в Стройкомплексе.

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Заммэра Андрей Бочкарев уточнил, что 45 проектов реализуют за счет столичной инвестиционной программы, а 28 объектов возведут частные инвесторы.

В частности, в Москве уже построили шесть больших закрытых спорткомплексов с футбольным полем. В течение 2020−2021 гг. возведут еще пять таких спорткомплексов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2020 году построят и введут в эксплуатацию 11 спортивных объектов.

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