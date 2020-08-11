Москва, , 09:29 — REGNUM Евгений Юрченко будет исполнять обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) до очередных выборов главы организации. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба организации.

«Мы сегодня назначили дату и место проведения отчетно-выборной конференции ВФЛА», — сказал Юрченко.

Выборы состоятся 30 ноября. По словам Юрченко, будут избраны президент, вице-президенты, члены президиума и контрольно-ревизионной комиссии (КРК) организации.

Кроме того, будут рассмотрены отчеты президиума и КРК, а также вопрос о назначении аудита федерации.

Напомним, 28 февраля Юрченко был избран главой ВФЛА. 13 июля он подал в отставку после невыплаты ВФЛА штрафа World Athletics. С 29 июля обязанности главы организации исполнял первый вице-президент Алексей Плотников.

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