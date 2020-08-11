Майами, США, , 09:12 — REGNUM Бывший нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан может перейти в американский клуб «Интер Майами». Об этом 11 августа сообщает AmericaTV.

Отмечается, что интерес к Фарфану проявляет «Интер Майами», владельцем которого является Дэвид Бекхэм, а также «Нью-Йорк Сити» и бразильский «Интернасьонал».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа Фарфан покинул «Локомотив», за который играл с 2017 года. В составе «железнодорожников» он стал чемпионом России (2017/2018), выиграл Кубок России (2016/2017, 2018/2019) и Суперкубок страны (2019).

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