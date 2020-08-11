Бразилиа, , 07:53 — REGNUM Все игроки бразильских клубов, участвующие в национальных турнирах, будут проходить тестирование на коронавирус по решению Бразильской конфедерации футбола (CBF). Об этом 10 августа сообщает пресс-служба организации.

«Все игроки будут тестироваться перед каждым туром не менее чем за 72 часа до начала матча вне зависимости от попадания в заявку на игру», — говорится в сообщении.

Отмечается, что требование является обязательным и вступит в силу в отношении всех матчей, которые будут проводиться с 14 августа. При этом команды будут вправе самостоятельно выбрать медицинскую организацию для проведения тестов.

Напомним, двумя днями ранее CBF перенесла два матча чемпионата Бразилии в связи с тем, что у значительной части игроков была выявлена коронавирусная инфекция.

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