Кёльн, Германия, , 07:27 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Копенгагеном» в ответном матче ¼ финала Лиги Европы. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 1:0.

В основное время матча команды не смогли открыть счёт. Единственный гол был забит на 95-й минуте. Отличился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти.

Матч проходил в Кёльне (Германия). «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Лиги Европы.

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