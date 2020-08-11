Дюссельдорф, Германия, 11 августа 2020, 07:23 — REGNUM «Интер» одержал победу над «Байером» в ответном матче ¼ финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:1.
На 15-й минуте счёт открыл хавбек «Интера» Николо Барелла. Спустя шесть минут форвард Ромелу Лукаку удвоил преимущество миланского клуба.
«Байер» смог отыграть один мяч, отличился полузащитник Кай Хаверц.
Матч проходил в Дюссельдорфе (Германия). «Интер» вышел в полуфинал турнира.
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