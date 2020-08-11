Дюссельдорф, Германия, , 07:23 — REGNUM «Интер» одержал победу над «Байером» в ответном матче ¼ финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 15-й минуте счёт открыл хавбек «Интера» Николо Барелла. Спустя шесть минут форвард Ромелу Лукаку удвоил преимущество миланского клуба.

«Байер» смог отыграть один мяч, отличился полузащитник Кай Хаверц.

Матч проходил в Дюссельдорфе (Германия). «Интер» вышел в полуфинал турнира.

Читайте также: Определились все четвертьфинальные пары Лиги Европы