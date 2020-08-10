Манчестер, Великобритания, , 23:18 — REGNUM Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался касательно победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан».

«Я думаю, что с момента рестарта все видели наш настрой и жажду. У нас есть силы, чтобы успешно играть в этом турнире. Мы показывали это с «Реалом» на протяжении всей игры.

Самое главное — бежать и выкладываться на все 100% каждую минуту в этом турнире. Это новый формат, и мы к нему готовы. Все, что мы можем сделать сейчас, это выйти на поле и полностью выложиться. Это сыграет роль и определит, прогрессируем ли мы или нет», — приводит слова Стерлинга портал PA Sport.

В ¼ финале Лиги чемпионов «Манчестеру» будет противостоять «Лион», победивший в предыдущем раунде туринский «Ювентус».