Ливерпуль, Великобритания, , 21:53 — REGNUM «Ливерпуль» объявил о переходе защитника греческого «Олимпиакоса» Константиноса Цимикаса на своей официальной странице в «Твиттере».

Сообщается, что 24-летний грек подписал долгосрочное соглашение с «красными». Игрок выбрал 21-й номер, под которым будет выступать за «мерсисайдцев».

Ранее в СМИ появлялась информации, что «Ливерпуль» заплатит 13 миллионов в качестве компенсации и предложит защитнику пятилетний контракт.

В минувшем сезоне Цимикас провел 27 матчей во всех турнирах и отдал два результативных паса.