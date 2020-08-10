Вильярреаль, Испания, , 21:21 — REGNUM «Вильярреал» близок к выкупу полузащитников «Валенсии» Даниэля Парехо и Франсиса Коклена.

Франсис Коклен Ctruongngoc

Согласно сведениям портала AS, игроки «летучих мышей» могут достаться «Вильярреалу» меньше чем за 20 миллионов евро в общей сумме. По некоторым данным, цена трансфера даже ближе к десяти миллионам.

Действующий контракт 31-летнего капитана «Валенсии» Парехо рассчитан еще на три года, соглашение с Кокленом истекает через четыре года.

В минувшем сезоне Парехо провел за клуб 35 матчей во всех турнирах и набрал 11 (8+3) очков по системе «гол+пас». 29-летний француз вышел на поле в 26 матчах и отличился двумя голевыми передачами.