Дюссельдорф, Германия, , 20:59 — REGNUM Пресс-служба УЕФА объявила стартовые составы на матч четвертьфинала Лиги Европы между миланским «Интером» и леверкузенским «Байером».

В составе «Интера» с первых минут на поле выйдут: Ханданович, Годин, де Врей, Бастони, Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг, Лукаку и Мартинес на острие.

На половине поля «Байера» свои позиции займут: Храдецки, Ларс Бендер, Свен Бендер, Тапсоба, Синкгравен, Паласиос, Баумгартлингер, Хаверц, Демирбай, Диаби, Фолланд.

Стартовый свисток будет объявлен в 22:00 по московскому времени. Параллельно будет проходить другая встреча четвертьфинала «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед».