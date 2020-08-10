Уфа, , 20:34 — REGNUM «Салават Юлаев» не смог удержать крупное преимущество и проиграл «Трактору» в овертайме в рамках очередного матча предсезонного Кубка республики Башкортостан. Встреча закончилась победой челябинского клуба со счетом 4:3.

«Уфимцы» дважды вели в счете с преимуществом в две шайбы — 2:0 после первого периода и 3:1 в середине второго. Однако «Трактору» удалось сначала сравнять счет, а затем и взять верх над соперником, забросив победную шайбу в овертайме, это сделал нападающий «челябинцев» Лукаш Седлак.

В составе «Салавата» двумя шайбами отличился нападающий Петр Хохряков, забросив на 12-й и 17-й минутах встречи.