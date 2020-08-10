Милан, Италия, , 18:19 — REGNUM Руководство миланского «Интера» готово заплатить 20+5 миллионов евро за 30-летнего защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Криса Смоллинга, который в предыдущем сезоне выступал за римскую «Рому». Портал transfermarkt оценивает футболиста в 16 миллионов евро. Текущее соглашение Смоллинга с «манкунианцами» рассчитано до конца сезона 2021/22.

В сезоне 2019/20 Смоллинг принял участие в 30-ти матчах Серии А, в которых отметился тремя голами и двумя голевыми передачами.