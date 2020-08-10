Ижевск, , 17:43 — REGNUM Рекорд жителя Удмуртии Михаила Пасынков по скандинавской ходьбе внесен в книгу рекордов России. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

31 мая в Воткинске Пасынков преодолел наибольшее расстояние скандинавской ходьбой за сутки в России — 134,83 км. Предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Ерохину из Москвы, в апреле 2019 года за сутки он преодолел 128,429 км.

Годом ранее спортсмен уже совершал суточный марафон — тогда он прошагал 124,4 км.

По данным пресс-службы правительства, скандинавская ходьба является одним из самых популярных видов спорта в Удмуртии. Здесь ею занимаются около 70 тыс. человек, около 200 жителей республики — инструкторы.

ИА REGNUM напоминает, о популяризации скандинавской ходьбы в Удмуртии глава республики Александр Бречалов говорил на встрече с президентом России Владимиров Путиным в январе 2019 года.

«В 2018 году мы подсчитали, что стационар и койка стоят кратно дороже, чем профилактика. Поэтому здоровый образ жизни, усилили позиции Федерации скандинавской ходьбы», — отмечал Бречалов.

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