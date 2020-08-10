Ле-Ман, , 17:00 — REGNUM В 2020 году гоночный марафон «24 часа Ле-Мана» будет проведён без зрителей из-за пандемии коронавируса. Об этом 10 августа заявили в Международной автомобильной федерации (FIA).

«88-я гонка «24 часа Ле-Мана» войдёт в историю. К сожалению, в этом году она пройдет без зрителей», — сказал организатор марафона Пьер Фийон.

Первоначально гонка должна была состояться 13−14 июня, но организаторы перенесли её на 19−20 сентября из-за коронавируса. Кроме того, планировалось, что гонка пройдёт при ограниченном числе зрителей.