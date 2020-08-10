Санрайз, США, , 16:52 — REGNUM Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон покинул свой пост. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что Тэллон покинул клуб по истечении срока контракта. Он работал в клубе в течение 10 лет.

«Когда в 2013 году мы купили клуб, то сделали это с единственной целью — выиграть Кубок Стэнли. Но мы так и не увидели, как наши усилия увенчались успехом. Теперь начнем поиск нового генерального менеджера», — сказал владелец команды Винсент Виола.

При Тэллоне «Флорида» два раза выходила в плей-офф НХЛ, оба раза проигрывая в первом раунде. В текущем сезоне команда потерпела поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» (1−3) в серии предварительного раунда плей-офф.

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