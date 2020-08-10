Ханты-Мансийск, , 16:51 — REGNUM Хоккейная команда «Югра» стала очагом коронавирусной инфекции. Положительный тест на коронавирус выявлен у троих игроков, сообщает пресс-служба команды.

Заражённых игроков разместили в изоляторе под присмотром врачей.

На данный момент игроки хоккейной команды «Югра» проходят предсезонный сбор в Свердловской области на базе в Курганово с 19 июля.

Хоккейный клуб «Югра» основан в 2006 году. Команда является двукратным чемпионом Высшей Хоккейной Лиги в сезоне 2008−2009 и 2009−2010.