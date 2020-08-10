Ливерпуль, Великобритания, , 16:28 — REGNUM «Ливерпуль» согласовал контракт с 24-летним фланговым защитником «Олимпиакоса» и сборной Греции Константиносом Цимикасом. Стоимость трансфера составит 11,75 миллиона фунтов (13 миллионов евро). Футболист пройдет медосмотр на этой неделе.

В минувшем сезоне Цимикас принял участие в 46-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «мерсисайдцы» готовы заплатить 10 миллионов фунтов за 22-летнего нападающего «Норвич Сити» Джамала Льюиса.