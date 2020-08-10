Екатеринбург, , 16:07 — REGNUM 10 августа в рамках матча первого тура Российской Премьер-лиги 2020/21 на стадионе «Екатеринбург Арена» встретятся коллективы «Урал» и «Динамо» (Москва). Главный арбитр матча — Виталий Мешков.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Герасимов, Бавин, Калинин, Бикфалви, Араторе, Егорычев, Августиняк, Панюков.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Фомин, Каборе, Щиманьски, Игбун, Н’жийе, Комличенко.

Для Даниила Фомина матч станет первым в составе московского «Динамо».