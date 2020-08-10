Мадрид, , 16:00 — REGNUM Два футболиста мадридского «Атлетико» заразились коронавирусом. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что положительные тесты на коронавирус получили полузащитник Анхель Корреа и защитник Шиме Врсалько.

У обоих заболевание протекает бессимптомно. Они находятся дома на изоляции.

«Атлетико» сыграет с немецким «Лейпцигом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Матч пройдёт 13 августа в Лиссабоне. В Португалию отправится 21 футболист основной команды, а также ряд игроков молодёжного состава.