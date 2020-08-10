Мадрид, , 15:21 — REGNUM Мадридский «Реал» намерен купить нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалу. Об этом 10 августа сообщает Sport Mediaset.

По информации издания, «Реал» проявляет интерес к 26-летнему футболисту и хочет купить его в летнее трансферное окно.

При этом мадридский клуб готов включить в сделку Тони Крооса или Иско, чтобы снизить стоимость трансфера.

Летом 2015 года Дибала перешёл в «Ювентус» из «Палермо» за €40 млн. В сезоне 2019/20 он сыграл в 33 матчах чемпионата Италии, в которых забил 11 голов. По итогам сезона он был признан лучшим игроком первенства.

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