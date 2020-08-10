Москва, , 15:07 — REGNUM Результат матча «Спартак» — «Сочи» невозможно аннулировать. Об этом 10 августа заявил владелец московского клуба Леонид Федун.

«Аннулировать невозможно», — цитирует Федуна ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, матч «Спартак» — «Сочи» завершился судейским скандалом, после чего Федун заявил о намерении снять команду с чемпионата России. Однако позже он передумал это делать.

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Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») заявил, что результат матча «Спартак» — «Сочи» стоит аннулировать.

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