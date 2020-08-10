Москва, , 14:18 — REGNUM Владелец «Спартака» Леонид Федун не будет снимать команду с чемпионата России по футболу. Об этом 10 августа сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источник в Российском футбольном союзе (РФС).

По информации издания, что Федун принял это решение после разговора с президентом РФС Александром Дюковым.

Отмечается, что в ходе разговора Федун высказал озабоченность судейством на матчах «Спартака» и считает, что в ряде встреч арбитры намеренно допускают ошибки против команды.

Источник издания в «Спартаке» сообщил, что заявление Федуна о снятии команды было эмоциональным — клуб сниматься не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федун заявил, что намерен снять клуб с чемпионата России из-за скандального судейства в матче с «Сочи».

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