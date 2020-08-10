Москва, , 14:08 — REGNUM Результат матча чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Сочи» стоит аннулировать. Об этом 10 августа заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

«Думаю, что результат матча стоит аннулировать, а судей, которые были причастны к этому делу, скорее всего, стоит дисквалифицировать», — сказал Жуков.

По его словам, для любого разбирающегося в футболе человека очевидно, что судейские решения по пенальти в этом матче были предвзятыми, а Российскому футбольному союзу (РФС) нужно очень серьёзно подойти к ситуации.

Согласно регламенту РПЛ, аннулирование результата матча возможно только по решению контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Последствием этого решения может быть назначение переигровки, либо присуждение поражения одной или обеим командам, участвующим в матче.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч «Спартак» — «Сочи» завершился судейским скандалом. Арбитры Василий Казарцев и Алексей Еськов назначили два сомнительных пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи».

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