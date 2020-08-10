10 августа 2020 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 14:24 — REGNUM В субботу, 8 августа, в Петербурге прошёл ежегодный фестиваль костюмированного sup-серфинга. В этом году фестиваль проходил уже в пятый раз и собрал рекордное количество участников — почти три тысячи.

Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020 Андрей Пронин © ИА REGNUM

Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020 Андрей Пронин © ИА REGNUM

В Неву спустились как профессионалы, так и любители, однако маски на участниках были только карнавальные.

Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020 Андрей Пронин © ИА REGNUM

Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020 Андрей Пронин © ИА REGNUM

Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020 Андрей Пронин © ИА REGNUM

Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020 Андрей Пронин © ИА REGNUM Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020 Андрей Пронин © ИА REGNUM

Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020 Андрей Пронин © ИА REGNUM

Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020 Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Мы хотим показать Петербургу, что COVID почти побежден. Но расслабляться все равно не стоит», — говорит участник фестиваля, врач-анестезиолог-реаниматолог Евгений Хоменко.

Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020 Андрей Пронин © ИА REGNUM

Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020 Андрей Пронин © ИА REGNUM Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020 Андрей Пронин © ИА REGNUM

Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020 Андрей Пронин © ИА REGNUM

Заплыв на девять километров по рекам и каналам Петербурга был и остаётся дружественным, а не соревновательным: супергерои, пираты, индейцы и сказочные персонажи гребут на одной волне.

Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020 Андрей Пронин © ИА REGNUM

Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020 Андрей Пронин © ИА REGNUM