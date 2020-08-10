Москва, , 12:32 — REGNUM Арбитр Василий Казарцев не стал объяснять свои решения в матче «Спартака» и «Сочи». Об этом 10 августа заявил журналистам заместитель гендиректора московского клуба Михаил Ходырев.

«Казарцев не захотел объяснять своё решение. Нас не пускали в судейскую раздевалку. Что там происходило, сказать не могу», — сказал Ходырев.

Как сообщало ИА REGNUM, арбитры Василий Казарцев и Алексей Еськов назначили два сомнительных пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи», из-за чего матч завершился вничью — 2:2.

После этого владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что намерен снять команду с чемпионата России. А в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что судей матча «Спартак» — «Сочи» проверят на полиграфе.

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