Грозный, , 12:24 — REGNUM Все участники марафона «Две мечети» успешно преодолели дистанцию в 170 км. В столице Чечни их приветствовали представители минспорта Чечни и министерства информации и печати. А на маршруте при пересечении границы между Дагестаном и Чечней к дагестанским бегунам присоединились чеченские спортсмены, чтобы вместе пройти оставшиеся 70 км.

Напомним, марафон «Две мечети», приуроченный ко Дню физкультурника, стартовал 8 августа у Центральной Джума-мечети в Махачкале. Спустя сутки его участники финишировали у мечети «Сердце Чечни» в Грозном. Дистанцию в 170 км преодолели легкоатлеты-любители из Дагестана Займудин Семедов, Демир Салихов, Мурад Магомедтагиров и Саида Ярахмедова.

По словам одного из спортсменов, присоединившиеся к ним бегуны из Чечни оказали им колоссальную поддержку.

«Не имея подготовки, они бежали на уровне марафонцев. Немногие из моих знакомых бегунов могут пройти дистанцию в почти 70 километров», — цитирует Магомедтагирова «Чечня Сегодня».

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