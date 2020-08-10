Москва, , 12:00 — REGNUM Судей матча «Спартак» — «Сочи» проверят на полиграфе. Об этом 10 августа заявили Российском футбольном союзе (РФС).

«Судей проверят на полиграфе», — цитирует ТАСС представителей РФС.

Отмечается, что дату проверки сообщат дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, «Спартак» сыграл вничью «Сочи» со счётом 2:2. Матч был отмечен судейским скандалом. Арбитры Василий Казарцев и Алексей Еськов поставили два сомнительных пенальти в ворота красно-белых.

После матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что намерен снять команду с чемпионата России.

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