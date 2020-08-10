Рим, , 11:52 — REGNUM Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино может возглавить итальянскую «Рому». Об этом 10 августа сообщает AS.

Отмечается, что если Почеттино отклонит предложение «Ромы», то руководство клуба продолжит сотрудничество с нынешним наставником команды Паулу Фонсекой, контракт с которым действует до июня 2021 года.

Напомним, Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с мая 2014 по ноябрь 2019 года. Под его руководством клуб впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов (в сезоне 2018/19), в котором проиграл «Ливерпулю» (0:2).

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