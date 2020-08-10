Санкт-Петербург, 10 августа 2020, 10:57 — REGNUM Один из футболистов «Зенита» заразился коронавирусом. Об этом 10 августа сообщил главный тренер команды Сергей Семак в эфире «России 24».
По словам Семака, у двоих игроков был выявлен сомнительный результат, о котором клуб сообщил в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Роспотребнадзор.
«У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора», — сказал Семак.
Ранее сообщалось, что две недели назад у одного представителя команды был выявлен сомнительный результат теста.
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