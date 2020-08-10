Детройт, США, , 09:28 — REGNUM Российский нападающий Евгений Свечников подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз». Об этом 10 августа сообщается на сайте клуба.

Новое соглашение между 23-летним хоккеистом и клубом рассчитано на один сезон.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона 2019/20 Свечников сыграл в четырёх матчах за основную команду «Детройта», в которых не отметился результативными действиями. За фарм-клуб «Детройта» в АХЛ Свечников сыграл в 51 матче и набрал 25 (11+14) очков.