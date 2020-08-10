Грозный, , 09:02 — REGNUM Двумя спортивными рекордами вновь удивили мир школьники из Чечни. Один из них — одиннадцатилетний Арби Якубов — за 22 минуты совершил 551 отжимание на брусьях. Второй — десятилетний Магомед Дукуев — сделал 2780 упражнений на пресс за два часа, сообщили в пресс-службе минспорта Чечни.

Установление рекордов было приурочено ко Дню физкультурника. В студии государственной телерадиокомпании «Грозный» достижения зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад школьник Арби Якубов из села Герзель-юрт Гудермесского района уже установил мировой рекорд по отжиманиям от пола, выполнив 4874 отжиманий без остановки.

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