Эдмонтон, Канада, 10 августа 2020, 08:59 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче квалификационного раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.
На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий «Сент-Луиса» Роберт Томас. «Даллас» смог отыграться за полминуты до конца основного времени, отличился форвард Джо Павелски.
Победу «Далласу» принёс точный бросок российского нападающего Дениса Гурьянова в серии буллитов.
В четвертьфинале Западной конференции Кубка Стэнли «Даллас» сыграет с «Калгари», а «Сент-Луис» — с «Ванкувером».
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