Торонто, Канада, , 08:39 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче квалификационного раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили нападающие Ти Джей Оши и Том Уилсон. Российский форвард Илья Ковальчук отметился результативной передачей.

«Бостон» ответил голом нападающего Джейка Дебраска.

В четвертьфинале Восточной конференции «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Бостон» — с «Каролиной».

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