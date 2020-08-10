Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Стали известны все пары первого раунда Кубка Стэнли. В четвертьфиналах конференций сыграют следующие команды:

Западная конференция:

«Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс»

«Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс»

«Сент-Луис Блюз» — «Калгари Флэймз»

«Даллас Старз» — «Ванкувер Кэнакс»

Восточная конференция:

«Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс»

«Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз»

Как сообщало ИА REGNUM, последней командой, которая вышла в этот раунд Кубка Стэнли, оказался «Коламбус», который в пятом матче серии сумел выбить из турнира «Торонто».

Читайте также: «Коламбус» разгромил «Торонто» и вышел в следующий раунд Кубка Стэнли