Вашингтон, 10 августа 2020, 08:26 — REGNUM Стали известны все пары первого раунда Кубка Стэнли. В четвертьфиналах конференций сыграют следующие команды:
Западная конференция:
- «Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс»
- «Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс»
- «Сент-Луис Блюз» — «Калгари Флэймз»
- «Даллас Старз» — «Ванкувер Кэнакс»
Восточная конференция:
- «Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс»
- «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»
- «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс»
- «Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз»
Как сообщало ИА REGNUM, последней командой, которая вышла в этот раунд Кубка Стэнли, оказался «Коламбус», который в пятом матче серии сумел выбить из турнира «Торонто».
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