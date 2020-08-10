Москва, , 08:12 — REGNUM Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что намерен снять клуб с чемпионата России.

«Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. Не нужен «Спартак», значит, не нужен!» — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Как сообщало ИА REGNUM, «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» со счётом 2:2 в первом туре сезона 2020/21 РПЛ.

«Сочи» забил два гола с пенальти, при этом много вопросов осталось к арбитрам. Глава судейского корпуса Виктор Кашшаи признал, что в эпизоде со вторым пенальти судья допустил ошибку.

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