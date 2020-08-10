Ростов-на-Дону, , 00:16 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Ростов» Максим Осипенко обратился к болельщикам за поддержкой и пообещал, что команда выложится на 100% в предстоящем матче с «Зенитом» (Санкт-Петербург).

«Хочу сказать болельщикам, чтобы приходили на стадион и поддерживали нас. Будем стараться, биться на поле», — сказал игрок жёлто-синих.

ИА REGNUM отмечает, что матч второго тура Российской премьер-лиги между командами состоится на стадионе «Ростов Арена» 15 августа. Стартовый свисток будет дан в 20:00 мск.