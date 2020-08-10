Ростов-на-Дону, , 00:07 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин после победного матча с «Тамбовом» (1:0) указал на слабые стороны команды. По его мнению, подопечным стоит прибавить в атаке.

«У наших ворот не было большого количества моментов, поэтому в обороне нормально сыграли. В атаке надо прибавлять. <…> В атаке не хватило правильных действий против массированной обороны. Стандарты надо было лучше использовать. И моменты можно было создавать, если бы правильно располагались на поле. <…> Первая игра. В игровой ритм команда ещё не вошла пока», — отметил наставник.

При этом Карпин остался доволен результатом первого матча.

ИА REGNUM напоминает, что матч первого тура Российской премьер-лиги «Тамбов» — «Ростов» состоялся в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».