Москва, , 22:42 — REGNUM Владелец московского «Спартака» прокомментировал ничейным результат клуба в матче с «Сочи». Судья Василий Казанцев назначил два пенальти в пользу «сочинцев»: первый на 15-й минуте, его реализовал Дмитрий Полоз, и второй в самом конце — 90-й минуте, после которого гости сравняли счет.

«Меня поддерживать не надо. Я завтра объявлю, что клуб снимается с чемпионата. Пусть играют без нас.

В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен», — заявил Федун прессе.