Москва, , 22:12 — REGNUM Московский «Спартак» упустил три победных очка, сыграв вничью с «Сочи» в рамках первого тура Российской премьер-лиги сезона 2020/2021. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась с ничейным счетом — 2:2.

«Сочинцы» уступали по ходу встречи в два мяча, пропустив на 7-й минуте от Александра Соболева и на 10-й от Йордана Ларссона, но уже на 15-й минуте им удалось сократить свое отставание в счете. Дмитрий Полоз реализовал одиннадцатиметровый удар.

Под занавес второй 20-минутки в ворота «Спартака» снова был назначен пенальти, который был успешно реализован Кристианом Нобоа — 2:2.

«Спартак» занял пятое место в турнирной таблице, «сочинцы» оказались строчкой выше.