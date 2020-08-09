Москва, , 22:09 — REGNUM Московский «Спартак» на своем поле не смог переиграть клуб «Сочи» в матче первого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 9 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:2.

В составе красно-белых голевыми действиями отметились Александр Соболев и Джордан Ларссон. У гостей мячи забили Дмитрий Полоз (пенальти) и Кристиан Нобоа (пенальти).

Отметим, что после одного матча в чемпионате России «Спартак» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе одно очко. Клуб «Сочи», в активе которого также один балл, находится на четвертой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 8 августа подмосковный футбольный клуб «Химки» на своем поле проиграл московскому ЦСКА в матче первого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 0:2.

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