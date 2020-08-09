Торонто, Канада, , 21:57 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон Брюинз» в рамках квалификационного турнира плей-офф для определения мест в итоговой сетке Кубка Стэнли. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк Арена» в Торонто и завершилась победой столичной команды со счетом — 2:1.

В составе победителей отличились Ти Джей Оши, открывший счет на 20-й минуте, и Том Уилсон, который забросил решающую шайбу с помощью передачи Ковальчука и Кемпны на 43-й минуте.

Со стороны «Бостона» голом отличился форвард Джейк Дебраск на 51-й минуте.

«Вашингтон» одержал первую победу в рамках данного мини-турнира и, набрав три очка, занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Бостон» без единого очка идет последним.