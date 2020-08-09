Лилль, Франция, , 21:19 — REGNUM Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эйнджел Гомес продолжит карьеру в чемпионате Португалии.

Согласно информации пресс-службы «Лилля», 19-летний англичанин заключил долгосрочное соглашение с французским клубом на пять лет. Однако следующий сезон игрок проведет в составе португальской «Боавишты».

Напомним, что Гомес стал свободным агентом 1 июля, не подписав новое соглашение с «дьяволами». Клуб предлагал вундеркинду 30 тысяч евро в неделю, но игрок отказался от такой зарплаты.