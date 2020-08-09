Москва, , 19:39 — REGNUM Авторы фильма о смешанных единоборствах в России объяснили популярность MMA среди граждан страны. Об этом 9 августа сообщает Al Jazeera.

Борьба

«Закалка силы и духа у молодёжи начинается с ранних лет. Любовь к ММА — ещё одно свидетельство брутальности русских», — отметили журналисты, создавшие фильм.

Документальный фильм был создан корреспондентами Al Jazeera и получил название «MMA: экстремальная страсть России». В нем авторы демонстрируют кадры с неофициальных соревнований, а также рассказывают биографии выдающихся спортсменов.