Москва, , 19:18 — REGNUM Бывший глава «Антидопингового центра» Григорий Родченков обвинил бывшего главного врача футбольного клуба «Зенит» Сергея Пухова в допинговом нарушении. Об этом 9 августа сообщает Daily Mail.

По словам Родченкова врач был связан с государственной системой поддержки допинга в России.

Если верить утверждению указанного лица, Пухов лично вводил допинговую инъекцию одному из бывших футболистов «Зенита» Фернандо Риксену.

Напомним, недавно Родченков опубликовал книгу, в которой «разоблачает» российские власти, которые, якобы, поддерживают допинговую систему окутавшую российский спорт.

Эксперты утверждают, что очередное обвинение служит скорее пропагандистским целям, призванным повысить интерес к книге бывшего главы «Антидопингового центра».