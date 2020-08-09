Лас-Вегас, США, , 11:17 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Деррик Льюис одержал верх над представителем России Алексеем Олейником на турнире промоушна Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 174 в Лас-Вегасе.

Схватка завершилась победой 35-летнего бойца из США, когда судья присудил Олейнику поражение техническим нокаутом во втором раунде.

Данная победа стала 24-й в послужном списке Льюиса при семи поражениях и одном бое, окончившемся без результата. При этом по итогам этой своей 11-й досрочной победы нокаутом, американский боец установил новый рекорд тяжелого дивизиона UFC по числу таких побед.

Отметим, для Олейника данное поражение стало 14-м в профессиональной карьере, также в 59 поединках он выиграл и один завершил вничью.